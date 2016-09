Die jüngste Frau mit Vollbart





09.09.2016 Die jüngste Frau mit Vollbart: Das neue Guinness-Buch der Rekorde stellt nicht nur die längste Katze und das am höchsten springende Lama der Welt vor, sondern auch die jüngste Frau mit Vollbart.



In der Schule wurde die heute 24-jährige Britin Harnaam Kaur gehänselt, als sie mit elf Jahren eine starke Gesichtsbehaarung bekam - polyzystisches Ovar-Syndrom wird diese gar nicht so seltene Stoffwechselstörung bei Frauen von Medizinern genannt.



Heute trägt Kaur ihren Vollbart voller Stolz und engagiert sich gegen die Diskriminierung von Menschen, deren Körper nicht der Norm entspricht. Auf der London Fashion Week im März war sie etwa als Model auf dem Laufsteg zu sehen.







"Guinness World Records" ist das weltweit bestverkaufte Jahrbuch. In der neuen Ausgabe für 2017 finden sich über 4.000 Rekorde - darunter 3.000 vollkommen neue oder aktualisierte Leistungen sowie 1.000 "Lieblingsrekorde". Das Buch umfasst 256 Seiten und ist seit 8. September für 22,99 Euro u.a. bei Amazon.de erhältlich. (cw)