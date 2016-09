In Bildern suchen: Jeder kann Prinzessin sein!



11.09.2016 Jeder kann Prinzessin sein! Vor 20 Jahren wurde Laurin Mayenos Sohn Danny im Kindergarten gehänselt, weil er pinkfarbene Socken und einen Einhorn-Anhänger trug - jetzt hat sie ein Kinderbuch über ihn geschrieben, um über Gender-Vielfalt aufzuklären.



Ihr zweisprachiges Buch "One of a Kind, Like Me / Único Como Yo" auf Englisch und Spanisch erzählt von Dannys Wunsch, sich für die Schulparade als Prinzessin zu verkleiden - das obige Foto stammt aus dem privaten Famiienalbum. Die Mutter unterstützt den Sohn vollkommen, doch die kurzfristige Suche nach dem besten Kleid gestaltet sich als schwierig.



Die Geschichte richtet sich dabei bewusst an Kinder zwischen vier und sieben Jahren: "Als mein Sohn noch sehr jung war, hatte er keine Probleme mit den anderen Kindern. Sie hatten sich noch keine Urteile über genderkonformes Verhalten gebildet", sagte Mayeno in einem Interview mit der Huffington Post. "Das änderte sich jedoch, als er in die Grundschule kam und Mobbing zur täglichen Bedrohung wurde. Meine Schlussfolgerung: Junge Kinder über Gender-Vielfalt aufklären, ehe negative Einstellungen entstehen."







"One of a Kind, Like Me / Único Como Yo" erscheint Ende September bei Blood Orange Press in den USA, die Autorin hofft auf zahlreiche Übersetzungen: "Ich habe mich entschieden, über meinen Sohn zu schreiben, weil ich anderen Kindern und Eltern das Buch geben wollte, das uns selbst früher in seiner Kindheit gefehlt hat." (mize)

