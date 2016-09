Unsere nackten Sport Allies sind zurück





14.09.2016 Unsere nackten Sport Allies sind zurück: Seit 2009 ziehen sich die männlichen Ruderer der britischen Warwick University einmal im Jahr nackt aus, um damit u.a. Geld gegen Homophobie im Sport einzusammeln - jetzt gibt's den ersten Teaser für ihren neuen Kalender.



Erscheinen soll "Warwick Rowers 2017" Ende Oktober, in einer Crowdfunding-Kampagne können sich Fans jedoch schon mal besondere Rabatte sichern.















Neben dem Kalender werden wie bereits in den Vorjahren Filme und ein Coffee Table Book angeboten. Zehn Prozent der Erlöse gehen an die eigene queere Charity-Organisation Sport Allies.



Das neue Video zeigt die knackigen Ruderer bei Shootings in England und Spanien, beim gegenseitigen Anmalen sowie als Teilnehmer des diesjährigen London Pride. (cw)