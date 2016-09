Klassik trifft Fetisch





15.09.2016 Klassik trifft Fetisch: In der Berliner Zwölf-Apostel-Kirche fand am 8. September zum zweiten Mal das weltweit einmalige Benefiz-Konzert "Classic meets Fetish" statt - in ihren Fetischklamotten spielten internationale Musiker Stücke u.a. von Bach, Brahms und Schubert.



Organisiert wurde die mit rund 320 Besuchern komplett ausverkaufte Veranstaltung im Rahmen des schwulen Fetischevents Folsom Europe von Tyrone Rontganger, dem German Mr Leather 2013 und 2014. "Nicht jeder Folsom-Besucher kommt nach Berlin, nur um Sex zu haben", hatte er seine deutlich kleinere Premiere im vergangenen Jahr begründet.



Der Überschuss aus dem Kartenverkauf kommen der Berliner Aids-Hilfe und dem Hospiz Tauwerk zu Gute. Für den 7. September 2017 kündigte Rontganger bereits eine Fortsetzung von "Classic meets Fetish" an.



Die unten verlinkte Galerie von Jens Schommer zeigt einige Höhepunkte des Konzerts. (mize)