Gay in der Premier League





16.09.2016 Gay in der Premier League: Sehr sexy, bewegend und dramatisch präsentiert sich der Trailer zum neuen Spielfilm "The Pass" um einen heimlich schwulen Profifußballer.



Russell Tovey, der in "Looking" Patricks schwulen Boss Kevin spielte, schlüpft in die Rolle eines Fußballers in der englischen Premier League. In der Nacht vor seinem ersten großen internationalen Spiel kommt es zu einem Kuss mit seinem Teamkollegen Ade (Arinze Kene), der ihn in den kommenden zehn Jahren immer wieder beschäftigt.





"The Pass" basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von John Donnelly und wurde produziert von Duncan Kenworthy ("Vier Hochzeiten und ein Todesfall"). "Als Besitzer eines Saisontickets eines großen Premier-League-Clubs weiß ich, wie groß das Interesse an der Frage ist, warum sich kein aktiver Profispieler als schwul geoutet hat beziehungsweise sich dies nicht traut", erklärte Kenworthy sein Engagement.In Großbritannien soll der Film im Dezember in die Kinos kommen, ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest. (mize)