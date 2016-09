Regenbogen-Zebrastreifen vor dem UN-Hauptquartier





18.09.2016 Regenbogen-Zebrastreifen vor dem UN-Hauptquartier: Wenn Staatschefs aus aller Welt kommende Woche zur 71. Vollversammlung der Vereinten Nationen nach New York reisen, schreiten sie über einen neuen Regenbogen-Zebrastreifen in das UN-Hauptquartier.



Der "Path2Equality" ist eine Initiative der Kampagne "Free & Equal", die 2014 vom UN-Menschenrechtsbüro ins Leben gerufen wurde. Sie setzt sich international für LGBTI-Rechte ein.



Die Vollversammlung ist das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen. Sie tritt jährlich im September am UN-Hauptquartier in New York zusammen. Jeder Mitgliedstaat hat eine Stimme. (mize)