Erster friedlicher CSD in Belgrad





19.09.2016 Erster friedlicher CSD in Belgrad: Mehrere hundert Menschen nahmen am Sonntag an der Pride-Parade in der serbischen Hauptstadt Belgrad teil - Störaktionen und gewalttätige Angriffe von Nationalisten und Orthodoxen blieben erstmals aus.



Tausende Polizisten waren allerdings im Einsatz, um den Belgrader CSD vor potenziellen Angreifern zu schützen. An der Demonstration für LGBTI-Rechte beteiligte sich auch Bürgermeister Sinisa Mali und Politiker verschiedener Parteien. Das EU-Parlament mahnte Serbien als Beitrittskandidaten bereits mehrfach an, mehr für LGBTI-Rechte zu tun (queer.de berichtete).



Im Jahr 2010 hatten sich beim Belgrader CSD nationalistische und orthodoxe Gegendemonstranten Straßenschlachten mit der Polizei geliefert (queer.de berichtete). In den darauffolgenden drei Jahren war die Parade aus Sicherheitsbedenken verboten worden. Nach Protesten der EU konnte sie 2014 und 2015 unter großen Polizeischutz wieder stattfinden, dabei kam es jedoch jeweils zu Gegenprotesten, Rangeleien und Festnahmen. Im vergangenen Jahr spritzen homophobe Demonstranten außerdem Weihwasser auf die Wegstrecke der vorherigen LGBTI-Parade (queer.de berichtete).



Das Klima in Serbien gegenüber Minderheiten scheint sich jedoch zu verbessern. Im August wurde die offen lesbische Ex-Windpark-Managerin Ana Brnabic zur Ministerin für Öffentliche Verwaltung ernannt (queer.de berichtete). Sie führte die Parade zusammen mit Tanja Miščević, der serbischen Verhandlungsführerin in den EU-Beitrittsgesprächen, an. (cw)



Bild: Vesna Lalic