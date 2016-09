Hella von Sinnen hat wieder Sex





22.09.2016 Hella von Sinnen hat wieder Sex: Ausgerechnet den Bayerischen Rundfunk hat sich Hella von Sinnen ausgesucht, um bei einer Flasche Kölsch zu erzählen, warum sie so dünn geworden ist. Es folgten weitere ungefragte Selbst-Outings...



In den insgesamt sieben Folgen der neuen BR-Miniserie "Moni's Grill" trifft fiktionale Erzählung auf Real-Talk. Prominente Überraschungsgäste - wie zum Auftakt Hella von Sinnen - schauen in dem erfundenen Wirtshaus am Münchener Viktualienmarkt vorbei und kommen mit Monika Gruber alias Wirtin Moni Schweiger ins Gespräch.



Bereits in der ersten Folge wird scheinbar ohne Konzept drauflos geklappert. Als Moni nach anderthalb Minuten anmerkt, dass die "dicke Frau von Sinnen" immer schmaler werde, fällt das richtige Stichwort: "Ich hab' wieder Sex", beichtet Hella mit köstlichem Gesichsausdruck und kommt vom Thema nicht mehr los. Sie sei "die einzige Lesbe, die Bierflaschen zum Ejakulieren bringt", erzählt die Kölnerin, und mit Dirk Bach habe sie früher gerne Schwulenpornos geschaut. In ihrem Gespräch mit der etwas reservierteren Moni geht es außerdem um Achselhaare, Wechseljahre, die neue "Faschistenbrut" und Dolly Parton.



"Moni's Grill" wird ab dem 22. September immer donnerstags um 23.30 Uhr im Ersten und freitags um 19.30 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt. Wer solange nicht warten möchte, kann sich die Folge bereits online anschauen. (mize)



