Neuer Comic hilft Orlando-Opfern





23.09.2016 Neuer Comic hilft Orlando-Opfern: Die beiden großen US-Verlage DC Comics und IDW Publishing haben sich zusammengetan und veröffentlichen die gemeinsame Comic-Anthologie "Love is Love" - die Erlöse gehen an die Gruppe Equality Florida, die sich um die Opfer des Orlando-Massakers kümmert.



Herausgeber des Bandes ist Marc Andreyko, der als Autor die Abenteuer der lesbischen Batwoman verantwortet. "Ich bin ein Kind der Achtziger. Ich wuchs auf mit 'We Are the World' und Live Aid", erklärte der schwule Künstler gegenüber der "New York Times" sein Engagement für das einmalige Benefizprojekt.







Auf 144 Seiten soll es in dem Buch über 100 queere Geschichten verschiedener Zeichner und Autoren geben, darunter Damon Lindelof, Patton Oswalt, Phil Jimenez und Olivier Coipel. Erscheinen soll "Love is Love" im Dezember sowohl in einer gedruckten als auch in einer digitalen Ausgabe.Zum Preis von 9,99 Dollar kann die Comic-Anthologie bei den Verlagen bereits vorbestellt werden. (mize)