Neue Landburschen (nicht nur) für Stadtschwuppen





26.09.2016 Neue Landburschen (nicht nur) für Stadtschwuppen: Zum vierten Mal war Modelscout Oliver Luik in Bergen und Tälern unterwegs, um zwölf heiße Provinz-Schnuckel für seinen legendären Landburschen-Kalender zu casten.



Sympathische Laien-Models fernab der Metropolen, fotografiert in typisch ländlichen Locations - das ist das Erfolgskonzept dieses Kalenders, der sich nicht nur bei schwulen Männern großer Beliebtheit erfreut. In den vergangenen drei Jahren waren die Ausgaben lange vor Weihnachten vergriffen.



Zu allen Landburschen gibt es auf der Rückseite einen kurzen Steckbrief mit Hobbys und sonstigen Interessen. Der Kalender aus dem Heel Verlag ist ab 11,71 Euro am günstigsten bei Amazon.de erhältlich. Alle Kalenderblätter zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)