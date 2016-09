Hochwürden von hinten





30.09.2016 Hochwürden von hinten: Auch für 2017 gibt es wieder den genial blasphemischen wie erotischen "Orthodox Calendar" - diesmal steht er unter dem Motto "P.I.L.F." oder "Priests I'd Like To Fuck".



Der vor fünf Jahren erstmals erschienene "Orthodox Calendar" versteht sich als kreativer Protest gegen die Homophobie der orthodoxen Kirche Osteuropas (queer.de berichtete), scheint mittlerweile aber wohl vor allem ein einträgliches Geschäft geworden zu sein. Auf der Homepage sind neben nicht jugendfreien Kalender-Versionen und Making-of-DVDs selbst Parfüms und Halsketten erhältlich. Ein Teil der Erlöse geht leider nicht an die LGBTI-Bewegung, aber immerhin an einen Verein, der chronisch kranken Kindern hilft.





Der "P.I.L.F."-Wandkalender für 2017 kostet 14,99 Euro, für die X-Version muss man 29,99 Euro bezahlen. Mehr Eindrücke gibt das obige Making-of-Video sowie unsere unten verlinkte Bildergalerie. (cw)