03.10.2016 Hella von Sinnen ist "Promi Shopping Queen": Die lesbische Entertainerin Hella von Sinnen hat am Sonntag Guido Maria Kretschmers Styling-Doku "Promi Shopping Queen" gewonnen - zum Abschluss brachte sie sogar Margarethe Schreinemakers zum Weinen.



Neben den beiden Moderatorinnen kämpften die Tänzerin Otlile Mabuse und die Schauspielerin Wolke Hegenbarth um den albernen Titel. Die Doku-Soap auf Vox stand dabei unter dem Motto "Ob Beine, Po oder Dekolleté: Setze dich und deine Schokoladenseite gekonnt in Szene!".



Für ihren braunen Anzug, den Hella von Sinnen mit Hut, Tuch und einem außergewöhnlichen Make-up kombinierte, bekam sie von ihren Kolleginnen und dem moderierenden Designer Guido Maria Kretschmer die meisten Punkte - dabei hatte sie zu Beginn der Sendung noch erklärt, dass Mode überhaupt nicht ihr Thema sei.



Nach der Siegerehrung gedachte die 57-Jährige ihrem am 1. Oktober vor vier Jahren gestorbenen schwulen Kollegen und Freund Dirk Bach. Sie kündigte an, ihren Gewinn in Höhe von 3.000 Euro an das Dirk-Bach-Haus zu spenden. Auch Margarethe Schreinemakers hätte ihr Preisgeld an das Kölner Aids-Hospiz weitergeleitet - bei Hellas Worten weinte sie vor Rührung. (cw)



Bild: Vox