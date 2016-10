In Bildern suchen: Schwuler Stylist testet "Lipdicks"



07.10.2016 Schwuler Stylist testet "Lipdicks": "Make-up und Schwänze sind ein großer Teil meines Lebens", sagt der schwule Stylist und Youtube-Star Manny Mua in einem neuen Clip, in dem er ganz besonders geformte Lippenstifte testet.



Die "Mushroom Penis Lipsticks" von der kleinen Kosmetikfirma Diamond Dream sind seit einiger Zeit in den USA erhältlich - eine Box mit zwölf verschiedenen Farbtönen kostet bei Amazon.com rund 30 Dollar. Der Verkauf in Deutschland wäre wohl noch eine Marktlücke...







"Wie ihr seht, dieser Schwanz ist schön und sauber, schockierend echt geformt und riecht nach Rosen", sagt Manny Mua in seinem Video, in dem er gleich mehrere "Lipdicks" vor der Kamera ausprobiert. Sein Urteil: "Sie sind viel weniger aggressiv als ein echtes Ding." (mize)



