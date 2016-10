In Bildern suchen: Erste schwule Hochzeit auf britischer Militärbasis



08.10.2016 Erste schwule Hochzeit auf britischer Militärbasis: Sergeant Alastair Smith und sein ziviler Partner Aaron Weston sind das erste gleichgeschlechtliche Paar, das auf einem britischen Militärstützpunkt geheiratet hat.



Die erst jetzt bekannt gewordene Eheschließung fand bereits am 10. September auf der Basis der British Army in Dekelia auf Zypern statt. Der Kommandant des Stützpunkts, Air Vice Marshal Mike Wigston, nahm die Trauung persönlich in Uniform vor. Die beiden Bräutigame trugen beige Hosen und Westen.



Smith hatte nach eigenen Angaben lange damit gezögert, sich vor seinen Kameraden zu outen - erhielt dann jedoch volle Unterstützung: "Wir sind stolz, dieser Community dienen und in ihr leben zu dürfen", erklärte der 36-Jährige.



Sein vorgesetzter Offizier, Lieutenant Colonel Chris Davies, gratulierte dem Paar: "Ich bin sehr erfreut, dass Sergeant Smith und Aaron an der Küste von Dekelia heiraten konnten - eine ausgezeichnete Wahl. Im Namen des Bataillons und der gesamten 'Tigers'-Community wünschen wir ihnen das Beste vom Glück für ihre Zukunft."



Als britisches Hoheitsgebiet gilt auf der Militarbäsis britisches Recht und damit die Ehe für alle - in der Republik Zypern selbst sind gleichgeschlechtliche Ehen verboten. Im November 2015 führte der Mittelmeer-Staat eingetragene Partnerschaften für homo- und heterosexuelle Paare ein (queer.de berichtete). (cw)

