12.10.2016 Der lesbische Kebe-Kuss: In einem neuen Video knutscht Komikerin Carolin Kebekus wild mit einer anderen Frau - sie will sich damit als "Tatort"-Kommissarin bewerben.



In dem Satire-Clip bietet die 36-Jährige der ARD gleich mehrere unterschiedliche Frauen-Typen an, die sämtliche Klischees der oft neurotischen und mit persönlichen Problemen beladenen Fernseh-Ermittler erfüllen.



Am überzeugendsten ist Kebekus dabei als alleinerziehende Kommissarin mit Laktose-Intoleranz, schwerer Kindheit und Alkohol-Problem ("Sie ist geschieden. Ne, ihr Mann ist verstorben. Ne, er wurde ermordet. Ne, ihr Mann ist schwul!"), die sich "immer stärker zu Frauen hingezogen" fühlt - aber auch leider auch keine Nähe verträgt.



Am Ende des Satire-Clips bestellt die Schauspielerin an der klassischen "Tatort"-Pommesbude eine "laktose- und glutenfreie, fett- und zuckerreduzierte vegane Tofu-Currywurst". Die Antwort von Verkäufer Hubsi: "Ich kann dir einen alten Fahrradschlauch kleinschneiden und auf den Grill schmeißen. Schmeckt genauso scheiße."



Carolin Kebekus ist seit 2013 Ensemblemitglied der wöchentlichen ZDF-Satiresendung "heute-show". Seit März 2015 läuft im WDR ihre eigene Sendung "Pussy Terror TV". (cw)



