In Bildern suchen: Queers rein, Touris raus!



13.10.2016 Queers rein, Touris raus! Ein neues Kartenspiel macht sich über die strenge Türpolitik des legendären "Berghain" lustig: Wer einen "Leather Daddy" in den Berliner Club lässt, bekommt fünf Pluspunkte - bei einem Touristen werden dagegen zwei Punkte abgezogen.



Ausgedacht haben sich "Berghain Ze Game" die beiden schwedischen Designer Alexander Kandiloros und Joakim Bergkvist. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle von Türsteher Sven Marquardt und müssen entscheiden, wer in den Kult-Club darf und wer nicht. Wer am Ende die richtige Mischung an Leuten hineingelassen hat, ist der Gewinner.



Bislang gibt es nur die ersten vielversprechenden Kartenentwürfe (siehe unten verlinkte) Galerie) sowie den folgenden Trailer. Zur Finanzierung wollen Kandiloros und Bergkvist in Kürze eine Crowdfunding-Kampage starten. (mize)



Direktlink | Trailer für "Berghain Ze Game"



Galerie

Berghain Ze Game



10 Bilder Kommentare: Kommentar schreiben | Noch keine Kommentare. Bild teilen: 15 Tags: berghain, kartenspiel, crowdfunding, türsteher, türpolitik Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

loading...