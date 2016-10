In Bildern suchen: Die Sixxpaxx kommen!



14.10.2016 Die Sixxpaxx kommen! Endlich gibt's eine Show, bei der ein schwuler Mann und seine beste Hetera-Freundin gemeinsam viel Spaß haben können: Am Freitag startet die Berliner Menstrip-Formation Sixxpaxx ihre neue Deutschland-Tour.



In über 100 Städen werden die Magic Mikes aus der Hauptstadt unter dem Motto "10 Men - 10 Dreams" bis April 2017 zu Gast sein. Geboten wird keine typische Soloshow, sondern eine spektakuläre Choreographie mit "mantastischen" Traumkörpern, Akrobatik, Erotik, Schweiß, Breakdance und Poledance - Kreischen im Publikum ist wohl garantiert!



Weitere Infos, alle Termine und Tickets gibt es bei eventim. (cw) Kommentare: Kommentar schreiben | Noch keine Kommentare. Bild teilen: 1 Tags: sixxpaxx, stripper, menstrip, male revue, poledance Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

loading...