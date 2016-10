>

15.10.2016 Das ist Mr. Fetish Germany 2016! Deutschlands schwule Leder- und Fetischszene hat ein neues Gesicht: In Stuttgart wurde Stephan Schulze zum neuen Mr. Fetish Germany gewählt.



Als Mr. Leather Baden-Württemberg 2015/2016 durfte Schulze an dem jährlichen Wettbewerb des LFC Leather & Fetish Community e.V. teilnehmen - in dem Verein haben sich 15 Clubs aus Deutschland und Österreich zusammengeschlossen. In einer Publikumsabstimmung setzte er sich am vergangenen Wochenende beim "LFC Fetish Unity Weekend" im "King's Club" gegen seinen einzigen Mitbewerber, den Kohlkönig 2015 Mario Lübsen, durch.



"Den Leder-Fetish verfolge ich seit gut zehn Jahren, ebenso bin ich im Bereich Sport/Sneaker anzutreffen", heißt es im Profil von Stephan Schulze auf der LFC-Website. "Seit gut einem Jahr bin ich dem Leder vollends verfallen, da mich schon der Duft beim Öffnen des Schrankes paralysiert."



Bereits als Mr. Leather Baden-Württemberg engagierte sich Schulze ehrenamlich bei der MSM-Präventionsgruppe der Aids-Hilfe Stuttgart. Interessierten Schwulen möchte er die Möglichkeit geben, die Fetischszene zu entdecken und ihnen dabei Mut machen: "Wir sind da, nehmt uns war, wir brauchen uns nicht zu verstecken." (mize) Kommentare: Kommentar schreiben | Noch keine Kommentare. Bild teilen: Tags: mr. fetish germany, stephan schulze, leder, fetisch, lfc Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

