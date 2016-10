Drag Queen führt durchs Museum

Bild: KHM-Museumsverband



16.10.2016 Drag Queen führt durchs Museum. Premiere am Sonntag im Kunsthistorischen Museum Wien: In drei offiziellen Führungen zeigt die Drag Queen "Die Tiefe Kümmernis" homosexuelle Liebe sowie trans* und intersexuelle Menschen in der altehrwürdigen Gemäldegalerie.



"Ja, das alles gab's auch schon vor 500 Jahren", erklärte die queere Kulturvermittlerin in der Ankündigung. Die kostenlosen Führungen am 16. Oktober um 13, 15 und 17 Uhr finden im Rahmen der Aktion "Gemma Museum" statt.



Eine Wiederholung ist bislang leider nicht geplant. (mize)