>

Bild des Tages - 18.10.2016 In Bildern suchen: So gratuliert man einem LGBTI-feindlichen Gouverneur!



18.10.2016 So gratuliert man einem LGBTI-feindlichen Gouverneur! Eine ganzseitige Zeitungsanzeige mit Regenbogentorte gratulierte North Carolinas Gouverneur Pat McCrory am Montag zum 60. Geburtstag - entscheidend war jedoch, was unter dem Kuchen stand.



Die Annonce wurde in der großen Tageszeitung "Raleigh News & Observer" von der Gruppe "Writers for a Progressive North Carolina" geschaltet.



Bereits die Überschrift "HB2 U, Pat" war eine geniale Anspielung auf das im März beschlossene Gesetz HB 2, das Städten und staatlichen Einrichtungen jeglichen Antidiskriminierungsschutz aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität untersagt. Da es außerdem Transsexuellen verbietet, die Toiletten zu nutzen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen, ist es umgangssprachlich auch als "Klo-Gesetz" bekannt.



"Gouverneur McCrory, wir senden Ihnen heute die besten Glückwünsche zu Ihrem 60. Geburtstag", heißt es zunächst in der Annonce. Dann folgt der Satz: "Die wahre Feier beginnt jedoch am 8. November, wenn North Carolina für eine progressivere Richtung stimmt."



An diesem Tag wird nicht nur ein neuer US-Präsident, sondern in dem Bundestaat auch ein neuer Gouverneur gewählt. In aktuellen Umfragen liegt McCrorys demokratischer Herausforderer Roy Cooper knapp vorn. (mize)



Kommentare: Kommentar schreiben | Noch keine Kommentare. Bild teilen: 2 19 Tags: hb 2, pat mccrory, north carolina, zeitungsanzeige, klogesetz Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

loading...