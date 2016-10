>

Bild des Tages - 21.10.2016 In Bildern suchen: Spaziergang auf dem Regenbogen



21.10.2016 Spaziergang auf dem Regenbogen: In der australischen Stadt Adelaide wurde am Donnerstag der erste "Pride Walk" der Welt eröffnet - der fast einhundert Meter lange Regenbogen-Weg befindet sich mitten im Stadtzentrum.



Der Pfad am Light Square wurde nicht einfach nur in den Farben der LGBTI-Bewegung angemalt. Er erinnert zudem mit Jahreszahlen an wichtige Ereignisse und Meilensteine wie die Entkriminalisierung von Homosexualität im Jahr 1975. Am Ende wurde Platz gelassen für die in Australien (wie in Deutschland) ausstehende Ehe für alle.



Der "Pride Walk" kostete 74.000 australische Dollar (knapp 52.000 Euro) und wurde komplett von der Stadt finanziert. "Die Stadt Adelaide ist stolz darauf, eine vielfältige und integrative Stadt zu sein, und der Stadtrat wollte dies durch Installation des Pride Walk ausdrücken", erklärte Bürgermeister Martin Haese zur Eröffnung.



In mehreren Städten in aller Welt gibt es bereits Regenbogenzebrastreifen - die Hauptstadt von South Australia ging mit ihrem Projekt noch eine Stufe weiter. (cw) Kommentare: Kommentar schreiben | Noch keine Kommentare. Bild teilen: Tags: pride walk, rainbow walk, adelaide, australien Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

loading...



Noch keine Kommentare. | Kommentar schreiben