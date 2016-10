Die Inszenierung von Geschlechterrollen





24.10.2016 Die Inszenierung von Geschlechterrollen: Die ukrainische Fotografin Lana Yanovska hat androgyne Menschen sowohl in "männlicher" wie "weiblicher" Pose porträtiert - ihre Serie "Polarity" wurde jetzt in Amsterdam ausgezeichnet.



Yanovska erhielt am Wochenende den Publikumspreis im Rahmen des diesjährigen Pride Photo Award. Von den 13.156 Besuchern der Wettbewerbs-Ausstellung in der Amsterdamer Oude Kerk stimmten fast ein Drittel für "Polarity". Die Serie hatte zuvor bereits den ersten Preis in der Kategorie "Insiders/Outsiders" gewonnen.



Mit dem Hauptpreis war im Juli ein Bild der türkischen Journalistin Akin Celiktas vom verbotenen Istanbul Pride ausgezeichnet worden (queer.de berichtete).



Die Serie von Lana Yanovska "zeigt, wie sehr Geschlechterrollen eine Inszenierung sind, und konfrontiert den Betrachter mit den eigenen Geschlechtsnormen", heißt es in einer Pressemitteilung des Pride Photo Award zum Publikumspreis. Alle "Polarity"-Porträts kann man sich in der unten verlinkten Galerie anschauen. (mize)