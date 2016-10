In Bildern suchen: Liebe und Engagement seit 50 Jahren



25.10.2016 Liebe und Engagement seit 50 Jahren: Lennie Gerber und Pearl Berlin sind nicht nur das süßeste lesbische Paar von North Carolina - sie haben außerdem eine sehr wichtige Botschaft.



In zwei Videos für die Human Rights Campaign und Equality NC rufen die beiden Frauen, die seit fünfzig Jahren zusammen und seit einigen Monaten verheiratet sind, dazu auf, am 8. November zur Wahl zu gehen. An diesem Tag wird sowohl ein neuer US-Präsident als auch ein neuer Gouverneur in North Carolina gewählt.



"Wir müssen uns bei dieser Wahl große Sorgen machen", sagt Lennie. "Manchmal gehen Wahlen knapp aus, aber jede Stimme zählt."



Für wen die beiden alten Damen stimmen werden, ist kein Geheimnis: Nach dem Willen von Lennie und Pearl soll Hillary Clinton ins Weiße Haus einziehen und Gouverneur Pat McCrory wegen seiner Unterstützung für das homo- und transfeindliche Gesetz HB 2 in den Ruhestand geschickt werden.



"Wir lieben uns und sagen uns das jeden Tag", erzählt Lennie in den Videos. Auch vor der Kamera gibt sich das süße Powerpaar einen Kuss. (mize)



