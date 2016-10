>

Bild des Tages - 27.10.2016



27.10.2016 Schwule Löwen und lesbische Froschfrauen: Im neuen Kinderbuch "Winsu" fungieren eine Regenbogenfamilie mit Mähnen und ein weibliches Froschpaar als Role Models für ein rosafarbenes Nilpferd.



Winsu wird in seinem Dorf gemobbt, weil er der einzige rosa Hippo ist und dann auch noch ein Blütenmuster auf der Haut hat. Zum Glück hält wenigstens sein Freund Roboson zu ihm.



Gemeinsam machen sie sich auf die Reise, um ein weiteres rosa Nilpferd mit Blütenmuster zu suchen. Dabei freunden sich die beiden mit vielen verschiedenen Tiere an - darunter die schwulen Löwenväter Mico und Anwin sowie die verliebten Froschfrauen Saliha und Samira.







Auch ein Hund im Rollstuhl und eine multikulturelle Hafenarbeitertruppe kreuzen ihren Weg. Winsu und Roboson merken schließlich, dass eigentlich nichts und niemand "normal" oder "unnormal" ist.



Geschrieben und gezeichnet wurde das Buch von den beiden Mediengestaltern Michael Corda und Sandra Schidlowski, um Vorurteile gegenüber Minderheiten abzubauen und für Vielfalt zu werben. "'Die armen Behinderten', 'Das lesbische Mannweib' oder 'die Ausländer, die uns unsere Jobs wegnehmen' sind Aussagen, die man leider auch heute noch sehr oft hört und liest", erklären die beiden ihre Intention. "Deshalb finden wir es sehr wichtig, gerade Kinder mit verschiedenen Lebensformen, Behinderungen, gleichgeschlechtlichen Eltern und der multikulturellen Vielfalt vertraut zu machen. Nicht als Belehrung, sondern auf eine lustige, kindgerechte Art."



Finanziert wurde der Druck von "Winsu: Das rosa Blütennilpferd" mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne. Zum Preis von 14,99 Euro ist das bei Books on demand erschienene Kinderbuch seit Anfang Oktober u.a. bei Amazon.de erhältlich. (cw)



