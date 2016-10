In Bildern suchen: Massendemo für die Ehe-Öffnung



30.10.2016 Massendemo für die Ehe-Öffnung: Über 80.000 Menschen beteiligten sich am Samstag trotz schlechten Wetters am 14. Pride-Marsch durch Taiwans Hauptstadt Taipeh. Hauptforderung war das Ende des Eheverbots für Lesben und Schwule - ein nicht unrealistisches Ziel.



Nach dem Wahlsieg der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) hat die queere Community der Republik China, wie das Land offiziell heißt, neue Hoffnung auf eine rechtliche Gleichstellung geschöpft. Die neue Regierungschefin Tsai Ing-wen hat sich mehrfach für die Ehe für alle ausgesprochen, und erst in der vergangenen Woche brachten mehr als 30 DDP-Abgeordnete einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Parlament ein (queer.de berichtete).



In der öffentlichen Diskussion um die Ehe-Öffnung spielt ein tragischer Selbstmord eine wichtige Rolle. Der französische Professor Jacques Picoux, der an der National Taiwan University unterrichtete, hatte sich nach dem Krebstod seines langjährigen taiwanesischen Partners aus dem zehnten Stock seines Wohnhauses gestürzt. Zuvor war ihm der Zugriff auf den gemeinsamen Besitz verweigert worden - mit der Begründung, sie seien nicht verheiratet gewesen.



Taiwan wäre das erste Land Asiens, das gleichgeschlechtliche Paare im Eherecht gleichstellt. (cw) Kommentare: Kommentar schreiben | 1 Kommentar ansehen Bild teilen: 6 67 Tags: taiwan, taipei pride, taipeh, dpp, ehe für alle Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

loading...