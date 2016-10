>

31.10.2016 Happy queer Halloween! Das wohl süßeste Halloween-Kostüm präsentierte in diesem Jahr der schwule Turmspringer Tom Daley - zusammen mit "Drag Race"-Star Willam verkleidete er sich als Kermit und Miss Piggy.



Ein Youtube-Video zeigt die Verwandlung, bei der auch Dragqueen Trixie Mattel mitgeholfen hat. In dem Clip klärt der 22-jährige Olympiasieger die Zuschauer über die queere Bedeutung der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November auf: "In den Fünfziger- und Sechzigerjahren war Halloween die einzige Nacht, in der Männer sich als Frauen verkleiden konnten, ohne von der Polizei festgenommen zu werden. Natürlich haben sich alle Dragqueens als Frauen verkleidet. Jedes Jahr wurden es mehr und mehr."



Nach der Verwandlung in die Muppet-Stars sieht man Tom und Willam über den Hollywood Boulevard in Los Angeles flanieren:



Tom Daley war der wohl prominenteste Sportler im Team LGBTI bei der diesjährigen Olympiade. Der Brite, der bereits als 15-Jähriger die Weltmeisterschaft gewann, holte in Rio de Janeiro Bronze im Synchronwettbewerb, beim Einzelturnier landete er allerdings - als Favorit - auf dem letzten Platz ( queer.de berichtete ). Privat sorgte er unter anderem durch seine Beziehung mit Oscar-Preisträger Dustin Lance Black für Schlagzeilen. Die beiden haben sich vergangenes Jahr verlobt ( queer.de berichtete ).

