02.11.2016 Schluss mit den dummen Sprüchen! "Du bist ja schwul, du hättest es wissen müssen", muss sich Björn immer wieder zu seiner HIV-Infektion anhören - die neue Gemeinschafts-Kampagne zum Welt-Aids-Tag stellt solche Ausgrenzungen in den Vordergrund.



"Mit HIV kann man heute leben. Mit Diskriminierung nicht", lautet die zentrale Botschaft der Kampagne #positivzusammenleben, die am Mittwoch vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin vorgestellt wurde. Umgesetzt wurde sie zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Deutschen Aids-Hilfe und der Deutschen Aids-Stiftung.



Die drei Plakatmotive, die anlässlich des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember überall in Deutschland zu sehen sein werden, zeigen HIV-positive Menschen mit ihren Forderungen nach Respekt und Akzeptanz. Die Botschaft von Björn aus Frankfurt lautet: "Gegen HIV hab ich Medikamente. Gegen dumme Sprüche nicht." Alexandra aus Aachen sagt: "Mit HIV komm ich klar. Mit Ablehnung nicht". Wolfgang (Name geändert) erklärt: "Mit HIV kann ich leben. Mit dem ewigen Verstecken nicht."







"Mit erfolgreicher Präventionsarbeit und hochwertiger Behandlung haben wir es erreicht, dass Deutschland zu den Ländern mit den niedrigsten HIV-Neuinfektionsraten in Europa gehört. Wir dürfen jedoch nicht nachlassen, die Krankheit weiter zu bekämpfen und über Risiken aufzuklären", erklärte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) zum Auftakt der Kampagne. "Zugleich ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam entschlossen gegen Ausgrenzung und Ablehnung von HIV-infizierten Menschen vorgehen. Denn es ist höchste Zeit, dass Vorurteile im Umgang mit HIV-positiven Menschen der Vergangenheit angehören."



Mehr Infos zur Kampagne #positivzusammenleben gibt es auf welt-aids-tag.de. (cw)



