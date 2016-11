Das ist der neue Mr Gay Germany!





06.11.2016 Das ist der neue Mr Gay Germany! Pascal Nissing aus München wurde am Samstagabend in Köln zum Mr Gay Germany 2016 gekürt.



Der 21-jährige Werbedienstleister konnte sich bei mehreren Wettbewerben, Interviews und einem "LGBT-Wissenstest" tagsüber im Dorint-Hotel sowie abends bei der Final-Show im "Triple A" gegen sechs weitere Finalisten durchsetzen.



"Ich möchte etwas verändern und bin der richtige Typ dafür", hatte Pascal seine Kandidatur begründet. "Ich habe selbst sehr lange mit meinem Outing gekämpft und möchte, dass andere das nicht erleben müssen, dass sie früh genug Unterstützung bekommen können und Leute in ihrem Alter kennen lernen, mit denen sie sich austauschen können."



Seit über zwei Jahren engagiert sich der 21-Jährige als Gruppenleiter in Münchens queerem Jugendzentrum "diversity". Auch in seiner Wettbewerbskampagne "Don't hide" ging es um die Unterstützung homosexueller Jugendlicher.



Als neuer Mr. Gay Germany darf sich Pascal Nissing unter anderem auf eine schwule Kreuzfahrt und eine Reise nach Key West freuen. Im kommenden Jahr wird er Deutschland bei der Wahl zum Mr Gay World vertreten. (cw)