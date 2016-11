>

07.11.2016 Das heiße schwule Paar vom "Supertalent": Mit sexy Badewannen-Akrobatik war das schwule Artisten-Duo Les Farfardais am Samstagabend der Publikumssieger beim RTL-"Supertalent" - einzig Superhetero Dieter Bohlen drückte noch während der Performance den roten Knopf.



Nur mit äußerst knappen Glitzerhöschen bekleidet, lieferten die aus Frankreich stammenden Lebenspartner Kyle Kier und Stephane Haffner den heißesten Auftritt der achten Sendung und gaben sich bei ihren Verrenkungen sogar einen Kuss - doch Chefjuror Dieter Bohlen war nicht begeistert. "Die Show war gut, mit dem Wasser und so, das war schon okay. Auch akrobatisch war das jetzt nicht schlecht. Ich finde aber nicht, dass es ein Supertalent ist", begründete er sein Nein für ein Weiterkommen in die nächste Runde.





Bohlens Kollegin Victoria Swarovski war dagegen von dem schwulen Akrobatenpaar sichtlich begeistert: "Endlich Männer. Ich bin froh, dass endlich mal Männer auf der Bühne sind." Auch das homosexuelle Jury-Mitglied Bruce Darnell musste sich nach dem Auftritt von Les Farfardais erstmal wieder beruhigen: "Ich hab das nicht erwartet. Ich bin in einem Schock-Zustand", stammelte er. "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Ich meine, es war very interessant." Beide konnten Bohlen schließlich überstimmen.





Wegen seiner Ablehnung der Burlesque-Nummer wurde Dieter Bohlen in Sozialen Netzwerken Schwulenfeindlichkeit vorgeworfen - vor allem, weil er sich bei einem ähnlichen Auftritt ganz anders verhielt: Als sich die australische Kandidatin Kristina Lavrinenko bei ihrer Twerk-Feuershow halbnackt auf dem Boden räkelte, war der heterosexuelle Juror ganz aus dem Häuschen, rief mittendrin "Wow!" und drückte anschließend sofort auf den grünen Knopf. (mize)

