Bild des Tages - 08.11.2016 In Bildern suchen: Schwule Liebe und Naturschutz Bild: Horst Wackerbarth



08.11.2016 Schwule Liebe und Naturschutz: Zur Fotoporträt-Serie "heimat.nrw" gehört auch ein schwules Paar, das auf einer nie zu Ende gebauten Bundesstraße Händchen hält.



Zum 70. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen war der Fotokünstler Horst Wackerbarth im Auftrag der NRW-Stiftung durch alle Regionen des Bundeslandes gereist, um mit seiner Roten Couch landestypische Themen, Menschen und Orte, aber auch die Besonderheiten und Eigenarten in Szene zu setzen.



Auf einem Streckenabschnitt der B9 bei Kranenburg am Niederrhein, der nie zu Ende gebaut wurde, inszenierte Wackerbarth das beeindruckende Bild von Volkhard Wille, dem Vorsitzenden der NABU-Naturschutzstation Niederrhein, und seinem Partner Joachim Vorneweg, mit dem er seit 13 Jahren zusammen ist. Gemeinsam mit seinem Vater hatte sich Wille einst in der Bürgerinitiative "B9 neu durch die Düffel" engagiert, die den Bau der Bundesstraße durch das Naturschutzgebiet verhindern wollte.



Auf der offiziellen Website zum Fotoprojekt wird der schwule Biologe mit dem Wunsch zitiert: "Mit meinem Freund Joachim zusammen alt werden und in meiner Naturschutzarbeit erleben, wie Erfolge und Fortschritte erzielt werden."



