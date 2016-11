Jeden Tag ein neuer Mann!





10.11.2016 Jeden Tag ein neuer Mann! Der neue Kunst-Wandkalender "Your Daily Male" bietet 365 homoerotische Motive für 2017 - wie etwa das mit Wasserfarbe gemalte Porträt "Cobalt" von Kevin Petersen am 5. April.



Der durchweg farbige und auf hochwertigem Papier gedruckte Kalender vereint Arbeiten von insgesamt 52 internationalen Künstlern, darunter der russische Maler und Aktivist Demir(ov), Rinaldo Hopf aus Berlin sowie der Däne Svend Ahnstrøm, der sich mit schwulen Lego-Figuren einen Namen machte. Eine kleine Auswahl der Motive zeigt unsere unten verlinkte Galerie.



Der Kalender "Your Daily Male" erschien für 2016 zum ersten Mal. Die neue Ausgabe für 2017 ist zum Preis von rund 32,50 Euro u.a. bei Amazon.de erhältlich. (mize)