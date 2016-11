>

Bild des Tages - 12.11.2016 In Bildern suchen: Partner wechselt - Safer Sex bleibt



12.11.2016 Partner wechselt - Safer Sex bleibt: Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit hat seine neue "LOVE LIFE"-Kampagne vorgestellt - im Mittelpunkt stehen Menschen, die ihre Partner wechseln.



"Ein häufiger Wechsel des Sexualpartners erhöht das Risiko einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Infektionen wie Gonorrhoe, Chlamydien und Syphilis. Die Verwendung eines Kondoms senkt dieses Risiko stark und verhindert die Übertragung von HIV", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Behörde.



Die Kampagne unter dem Motto "Partner wechselt - Safer Sex bleibt" startet am 14. November, dauert drei Wochen und umfasst Plakate, einen an den meistfrequentierten Bahnhöfen ausgestrahlten Kurzfilm sowie Aktionen in Online-Medien und sozialen Netzwerken.



In den beiden Poster-Serien sind zwei Menschen mit drei wechselnden Partnern zu sehen. Während die Frau nur heterosexuelle Kontakte hat, darf sich der Mann einmal mit einer Partnerin und zweimal mit einem anderen Kerl vergnügen. (mize)



Kommentare: Kommentar schreiben | 3 Kommentare ansehen Bild teilen: 13 Tags: love life, schweiz, aids-prävention Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

loading...