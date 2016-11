>

Bild: Thomas Tröster



14.11.2016 Mannheim hisst Transgender-Flage: Als erste deutsche Stadt hat Mannheim am Montagmorgen die Transgender-Flagge am Rathaus gehisst, um damit anlässlich der internationalen Transgender Awareness Week ein Zeichen zu setzen.



Im Foyer des Rathauses ist darüber hinaus noch bis 25. November die Fotoausstellung "Trans* in der Arbeitswelt" zu sehen. Anschließend wird sie vom 28. November bis zum 12. Dezember im Gewerkschaftshaus (Hans-Böckler-Straße 1) ausgestellt. Dort findet bereits am 14. November um 18.30 Uhr der Vortrag "Trans* in Arbeit - Herausforderungen und Best Practices für die Arbeitswelt" statt.



"Mannheim steht für ein respektvolles Zusammenleben in Vielfalt", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Mit der Ausstellung setze die Stadt "ein Zeichen für die Wertschätzung von transgeschlechtlichen Menschen. Mannheim unterstreicht damit, eine Stadt für alle Menschen zu sein."



Die Stadt beteiligt sich zudem an der Trans*Aktionswoche Rhein-Neckar mit einem breiten zahlreichen Vorträgen, Workshops, Filmen und weiteren Veranstaltungen. Mehr Informationen zum Programm gibt es unter mannheim.de/lsbti.



Die Transgender-Flagge wurde 1999 von der Aktivistin Monica Helms entworfen und erstmals 2000 bei einer LGBT-Demo in Phoenix, Arizona gezeigt. Die Fahne enthält fünf horizontale Streifen. Je ein hellblauer und rosafarbener Streifen an den beiden Rändern sollen die klassischen Geschlechterollen symboliseren. Der weiße Streifen in der Mitte steht für Intersexuelle, Trans*-Personen oder Menschen, die sich bewusst nicht nach dem Zweigeschlechtersystem definieren wollen. (cw) Kommentare: Kommentar schreiben | 1 Kommentar ansehen Bild teilen: 171 Tags: mannheim, transgender-flagge, transgender awareness week, peter kurz Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

