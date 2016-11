Männer und Muskeln





17.11.2016 Männer und Muskeln: Aktfotografien von Männern sind oft vielfach gesehene, austauschbare Abziehbilder - die Freiburger Fotografin Gundula Glueck zeigt, wie es anders geht.



In ihrem im Calvendo-Verlag erschienenen Kalender "Erotic-on! 2017" veröffentlicht sie Aufnahmen von reinster Ästhetik, gepaart mit perfekter grafischer Gestaltung. Der Betrachter sieht dabei nur Ausschnitte von Körpern muskulöser Männer, kein einziges Gesicht - obwohl Gundula Glueck auf durchaus bekannte Models zurückgegriffen hat. Mit dabei ist etwa Mr. World Fitness und Mr. Universum Fitness Patrick Heisel.



Der heiße Kalender nicht nur für kalte Tage, der vermutlich an jeder Wand die Blicke fesseln wird, erscheint in den Formaten DIN A5, A4, A3 und A2. Die A3-Variante ist bei Amazon.de bereits für 29,90 Euro erhältlich. Unsere unten verlinkte Galerie zeigt alle zwölf Motive. (cw)