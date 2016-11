>

20.11.2016 CSI Jerusalem: Jerusalems Oberrabbiner Schlomo Amar nannte die LGBT-Community einen "Kult des Gräuels" und sinnierte über die Todesstrafe für Homosexuelle - die Polizei ermittelt jedoch nur gegen die Maler eines bunten Regenbogens vor seinem Büro.



Die "Verschönerung" des Rabbinats, wie die Aktion auf Twitter genannt wurde, war eine Protestaktion geben eben diese Äußerungen. Die "Täter" hatten außerdem eine große Regenbogenfahne neben der Eingangstür des Büros aufgehangen. Im Visier der Ermittler, die den "Tatort" mit Absperrband sicherten und fotografierten, sind Mitglieder der linksgerichteten Meretz-Partei, die Bilder des Protests in sozialen Netzwerken posteten.



Office of Jerusalem's Chief Rabbi, who calls LGBT a "cult of abomination", gets an upgrade. Thanks @MeretzJerusalempic.twitter.com/EzUJ7S8dRT — Jessica Montell (@JessicaMontell) November 20, 2016 Twitter / JessicaMontell



In einem Interview mit der Zeitung "Israel Hayom" hatte der sephardische Oberrabbiner am Donnerstag im Hinblick auf Homosexualität unter anderem erklärt: "Es ist klar, dass dies ein Gräuel ist. Die Tora bestraft das mit dem Tod. Das ist an der vordersten Front schwerer Sünden." Dies sei die Realität, er könne die Tora nicht ändern, meinte der 68-Jährige weiter. Bei der Homosexualität handele es sich letztlich um Lust und diese könnte man überwinden (



Für Sonntag rief auch die liberale Stadtpartei Yerushalmim zu einem Protest gegen Schlomo Amar auf. Der rechtsgerichtete Stadtrat Arieh King kündigte dagegen eine Unterstützungs-Kundgebung für den Oberrabbiner an. (mize)

