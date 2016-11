Diesel wirbt mit zwei Transgender-Models





21.11.2016 Diesel wirbt mit zwei Transgender-Models: Benjamin Melzer und Loiza Lamers sind die beiden Gesichter der neuen Kooperation zwischen der italienischen Modemarke Diesel und dem deutschen Onlineshop About You.



Melzer, der es im Frühjahr als erstes männliches Transgender-Model auf das Cover der "Men's Health" schaffte, präsentiert die "Indigo Craft Collection" für Männer. Die ebenfalls transsexuelle Loiza Lamers, die im vergangenen Jahr das TV-Format "Holland's Next Topmodel" gewann, stellt wiederum die "Dark Toned Essentials" für Frauen vor.



Ein Video zeigt Ausschnitte vom Fotoshooting:





Die beiden Models "unterstützen perfekt das Image unserer Marke", heißt es in einer Stellungnahme von Diesel zu der Kooperation. Melzer und Lamers seien "freigeistige, durchsetzungsfähige, junge und frische Köpfe". (cw)