24.11.2016 Mrs & Mrs Angerer: Die ehemalige deutsche Nationalkeeperin und zweimalige Weltmeisterin Nadine Angerer hat sich mit ihrer Freundin Magdalena Golombek verpartnert.



Das Kussfoto von der standesamtlichen Trauung in Frankfurt am Main postete die 38-jährige Spitzenfußballerin (auf dem Bild mit Hut) am Mittwoch auf Instagram - zusammen mit dem kurzen Text "Mrs & Mrs Angerer", einem roten Herz sowie dem Hashtag #dieangerers. Das Paar hatte sich vor etwa drei Jahren kennengelernt. Zur Hochzeitsfeier im Frankfurter Römer kamen nach Informationen von "Bild" rund hundert Gäste, darunter die früheren Mitspielerinnen Saskia Bartusiak, Celia Sasic und Anja Mittag.



Nadine Angerer wurde 2003 und 2007 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeisterin. 2013 wurde sie von der UEFA zu Europas Fußballerin des Jahres und von der FIFA zur Weltfußballerin des Jahres gekürt (queer.de berichtete). Seit April 2014 spielt sie für den US-Meister Portland Thorns. (cw)

