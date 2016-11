>

Bild des Tages - 25.11.2016 In Bildern suchen: Der schwule Adventskalender



25.11.2016 Der schwule Adventskalender. Es müssen nicht immer Schlitten, Tannenbäume und Bartbären in dicken, roten Mänteln sein - auch die Jungs von Bel Ami können dir die Tage bis Weihnachten versüßen.



Keine Angst: Der schwule Adventskalender ist völlig jugendfrei und eignet sich auch als Geschenk für die beste Hetera-Freundin. Hinter den Türchen verbergen sich weder Poppers noch Cockringe, sondern nur die vier üblichen Schokoladensorten. Selbst die "24" öffnet man nicht etwa unten im Schritt, sondern im Gesicht des jungen Herrn oben in der Mitte.



Erhältlich ist der Bel-Ami-Adventskalender unter anderem bei brunos.de zum (stolzen) Preis von 9,99 Euro. Wer jetzt bestellt, so verspricht es zumindest der Onlineversand, soll die vier Weihnachtsjüngelchen noch rechtzeitig vor dem Ersten im Schlafzimmer begrüßen können. (mize) Kommentare: Kommentar schreiben | Noch keine Kommentare. Bild teilen: 1 Tags: adventskalender, bel ami Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

loading...



Noch keine Kommentare. | Kommentar schreiben