26.11.2016 Syphilis auf den Punkt gebracht: Im Rahmen der Hirschfeld-Tage konnte die Aids-Hilfe Chemnitz ihre Broschüre "Sexuell übertragbare Infektionen" erstmals in Brailleschrift für blinde Menschen anfertigen lassen.



Mädchen vom lokalen Einrichtungsverbund zur Betreuung blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher haben die Infomappe über Syphilis, Krätz und Co. am Freitag getestet und für gut befunden. Das Projekt der Aids-Hilfe Chemnitz wurde von der sächsischen Staatsregierung gefördert und mit Hilfe des Vereins different people und der Deutschen Zentralbücherei für Blinde realisiert.



Unter dem Motto "L(i)ebe die Vielfalt" stehen bis zum 19. Dezember bei den dritten Hirschfeld-Tagen 115 Veranstaltungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf dem Programm. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld als Veranstalterin kooperiert dabei mit neun regionalen Partnern aus der Community. Weitere Infos zum Programm auf hirschfeld-tage.de.

