>

Bild des Tages - 27.11.2016 In Bildern suchen: Aids-Prävention erregt Frankreich



27.11.2016 Aids-Prävention erregt Frankreich: In Frankreich sorgen gleich zwei Kampagnen zur Aids-Prävention für großen Wirbel - sowohl Homogegner als auch Schwule empören sich.



Bei der neuesten Posterserie der Aidshilfe-Organisation AIDES wird vor allem die Freizügigkeit und die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen kritisiert. So ist auf einem Motiv ein nackter schwuler Tanzlehrer in zweideutiger Pose mit seinem ebenfalls nackten Schüler sehen, dazu der Spruch: "Ein HIV-Positiver in Behandlung kann uns viel geben. Nur nicht den HIV-Virus." Das heterosexuelle Pendant zeigt eine nackte Frau, die auf ihrem nackten Klavierlehrer sitzt.



Schon etwas länger läuft die Aufregung über eine Posterserie des französischen Gesundheitsministeriums, die sich ausschließlich an schwule Männer richtet. Ein Motiv mit der Aufschrift "Mit einem Liebhaber. Mit einem Freund. Mit einem Fremden" zeigt etwa zwei Männer, die sich umarmen.







In mehreren Städten, darunter Aulnay-sous-Bois und Angers, weigerten sich Bürgermeister, die Motive in der Öffentlichkeit zu plakatieren. Die homophobe Organisation "Juristes pour l´enfance" reichte zudem wegen "Verherrlichung von Promiskuität" eine Beschwerde bei der französischen Ethik-Werbekommission ein.



Kritik kam aber auch von der rechten schwulen Initiative Homovox. Sie forderte einen Stopp der Kampagne, weil sie homosexuelle Männer mit "kompulsivem Kopulieren" gleichsetze und damit Klischees und Vorurteile bediene.



Sowohl AIDES als auch das französische Gesundheitsministerium können sich über die Reaktionen freuen: Mit einer so heftigen öffentlichen Diskussion über Präventionsposter dürfte im Jahr 2016 kaum jemand gerechnet haben. (cw) Kommentare: Kommentar schreiben | 1 Kommentar ansehen Bild teilen: 1 Tags: frankreich, aides, aids-prävention Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

loading...



1 Kommentar | Kommentar schreiben