In Bildern suchen: Madonna und Lady Gaga besuchten obdachlose LGBTI-Jugendliche



28.11.2016 Madonna und Lady Gaga besuchten obdachlose LGBTI-Jugendliche: Gleich zweimal bekam das Ali Forney Center in Brooklyn, das sich um queere Kids auf der Straße kümmert, zu Thanksgiving prominenten Besuch.



Sowohl Madonna als auch Lady Gaga wollten mit ihren getrennten Visiten ein Zeichen der Solidarität setzen. "Jeder verdient es, geliebt zu werden, und jeder verdient ein Zuhause", schrieb Madonna auf Instagram und postete dazu das obige Gruppenfoto.



Lady Gaga ließ es sich bei ihrem Besuch im Ali Forney Center nicht nehmen, mit den anwesenden Jugendlichen zu meditieren.







Anschließend griff sie zur Gitarre und sang den Song "Million Reasons" aus ihrem jüngsten Album "Joanne".



Direktlink



Das 2002 eröffnete



Mehrere Studien kamen zu dem Ergebnis, dass junge LGBTI in den Vereinigten Staaten von Obdachlosigkeit weitaus mehr betroffen sind als andere. Einer Untersuchung aus dem Jahr 2011 zufolge sind ein Viertel der jungen Homosexuellen in den USA "homeless" - unter Heterosexuellen beträgt der Anteil dagegen lediglich 3,2 Prozent ( Das 2002 eröffnete Ali Forney Center wurde nach einem queeren Jugendlichen genannt, der mit 13 Jahren von zu Hause flüchtete und 1997 mit 22 Jahren ermordet wurde. Es bietet mittlerweile vier Notfallunterkünfte für rund 50 LGBTI-Jugendliche in New York City an. Für weitere Personen gibt es Unterkünfte, in denen junge queere Menschen bis zu zwei Jahre lang leben können. Jährlich suchen etwa 1.400 Jugendliche im Ali Forney Center Hilfe.Mehrere Studien kamen zu dem Ergebnis, dass junge LGBTI in den Vereinigten Staaten von Obdachlosigkeit weitaus mehr betroffen sind als andere. Einer Untersuchung aus dem Jahr 2011 zufolge sind ein Viertel der jungen Homosexuellen in den USA "homeless" - unter Heterosexuellen beträgt der Anteil dagegen lediglich 3,2 Prozent ( queer.de berichtete ). (cw) Kommentare: Kommentar schreiben | 2 Kommentare ansehen Bild teilen: 10 41 Tags: lady gaga, madonna, ali forney center, thanksgiving, obdachlose Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

loading...