Bild des Tages - 30.11.2016

Vor 30 Jahren erschien das erste Safer-Sex-Poster



30.11.2016 Vor 30 Jahren erschien das erste Safer-Sex-Poster: Im Jahr 1986 bewilligte die damalige Gesundheitsministerin Rita Süssmuth (CDU) die erste deutsche Plakat-Kampagne zum Schutz vor Aids - das schwule Model Ric Schachtebeck blickt zurück auf eine Zeit, die sich Jüngere kaum vorstellen können.



"Panik und Hysterie bestimmten die Szene", erinnert sich Schachtebeck in einem am Mittwoch veröffentlichten, sehr informativen Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel". Vor dreißig Jahren war ein Aids-Test "eine Art russisches Roulette", ein positives Ergebnis "kam einem Todesurteil gleich", so das Model. Mit dem sachlichen Slogan "Man kann das Virus stoppen. Ich benutze Kondome" wollte die Deutsche Aids-Hilfe aufklären und für Safer Sex in der schwulen Community werben.



"Die Berliner Szene verhielt sich abwartend, noch galt die Aids-Krise als amerikanisches Phänomen", schreibt Schachtebeck, der sich auch persönlich in Selbsthilfegruppen engagierte. "Man reduzierte jedoch schon mal seine Sexualpartner, verschanzte sich in trügerisch sicherer Monogamie, manch einer versuchte sich gar im Zölibat. Auf die durchtanzten und verschwitzen Nächte in der Clubszene wurde erstmal verzichtet."



Neben dem Virus habe die Community zu Beginn der Aids-Krise mit "erneuten, schwer bezwingbaren Wellen von Verachtung, Hass und Gewalt" zu kämpfen gehabt: "Die Akzeptanz, die wir uns in den siebziger Jahren mühsam erkämpft hatten, stand wieder auf der Kippe." Die Botschaft des Plakats bleibe deshalb aktuell, so Ric Schachtebeck - "gerade in einer Zeit, in der mit den Unterschieden wieder Politik gemacht wird". (cw)

