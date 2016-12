>

Bild des Tages - 03.12.2016 In Bildern suchen: Regenbogensitze im Stadion



03.12.2016 Regenbogensitze im Stadion: Im neuen Fußballstadion von Orlando wird es permanente Sitzreihen in den Farben des Regenbogens geben - zur Erinnerung an die Opfer des Massakers im Club "Pulse".



Das Foto aus dem halbfertigen Stadion, das 2017 eröffnet werden soll, postete Orlando-City-Soccer-Club-Präsident Philip Rawlins Ende November auf Twitter. Dazu schrieb er: "Ich bin so froh zu sehen, dass die Pulse-Orlando-Erinnerungssitze installiert werden."



Der Fußballclub hatte sich bereits in der Vergangenheit sehr solidarisch gezeigt. So spendete er bei einem Benefizspiel eine Million Dollar für den städtischen OneOrlando Fund zur Unterstützung von Opfern und Angehörigen des Attentats. Während des Spiels wurde eine Schweigeminute eingelegt.



Bei dem Anschlag auf Orlandos queeren Club "Pulse" waren am 12. Juni 49 Menschen ermordet und Dutzende weitere verletzt worden. Der Einzeltäter Omar Mateen wurde von der Polizei bei der Befreiung der überlebenden Geiseln erschossen. (cw)

