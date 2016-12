>

Bild des Tages - 04.12.2016 In Bildern suchen: Pakistans erstes Transgender-Model



04.12.2016 Pakistans erstes Transgender-Model: Mit einer beeindruckenden Modefotoserie kämpft die 26 Jahre alte Kami Sid aus Karatschi für Trans*-Rechte in Pakistan.



"Die Fotos sollten die Vorurteile in den Köpfen der Menschen aufbrechen und die Transphobie beenden", erklärte die junge Aktivistin in einem Interview mit jetzt.de. Freunde aus der Modebranche hätten sie auf die Idee eines Fashion-Shootings gebracht. "Ich hoffe, dass die Fotos zeigen, dass Transgender mehr sind als Prostituierte oder Tänzerinnen. Wir können alles sein: Model, Lehrer, aber auch Aktivisten. "



Bei Seminaren und Kulturveranstaltungen in ihrem Heimatland hat die 26-Jährige bereits über Transsexualität aufgeklärt. Dass dies in Pakistan keine Alltäglichkeit ist, zeigt allein die Tatsache, dass Kami Sid nicht ihr richtiger Name ist. Aus Angst vor Verfolgung hat sie sich ein Pseudonym zugelegt.



Die komplette Fotoserie kann man sich auf Instagram anschauen. (cw) Kommentare: Kommentar schreiben | Noch keine Kommentare. Bild teilen: 7 39 Tags: pakistan, kami sid, model, transgender Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite

loading...