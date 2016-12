Jetzt kommen die "Gentle Trans Men"!





06.12.2016 Jetzt kommen die "Gentle Trans Men"! Thailand ist berühmt für seine "Ladyboys" - jetzt hat ein Magazin aus Bangkok das Pendant "Gentle Trans Men" erfunden und präsentiert erstmals eine Gruppe von trans* Männern auf dem Cover.



Sieben spannende Porträts beinhaltet die Jubiläumsausgabe des queeren Digitalmagazins "Prism", das vor genau einem Jahr an den Start ging. Das neue Heft, das männlichen Transgendern zu mehr Sichtbarkeit verhilft, gibt es zum kostenlosen Download für iOS und Android.



Bislang wurde die Ausgabe leider nur in thailändischer Sprache in den App-Stores bereitgestellt. Eine englischsprachige Übersetzung folgt jedoch in der Regel mit etwas Verzögerung.



Mehr Einblicke aus dem historischen "Prism"-Heft gibt unsere unten verlinkte Bildergalerie sowie das folgende Facebook-Video. (mize)