08.12.2016 Coming-out von Stephen und Stitt: Die beiden Bronze-Löwen Stephen und Stitt vor dem HSBC-Hauptquartier gelten als ein Wahrzeichen von Hongkong - aus Solidarität mit der LGBT-Community ließ die Bank sie Anfang des Monats in Regenbogenfarben anmalen.



"Stephen und Stitt stehen für Mut und Wohlstand. Jetzt stehen sie auch für Stolz und Einheit", schrieb die Hongkong and Shanghai Banking Corporation zu ihrer Akzeptanzkampagne auf der offiziellen Facebookseite. Mit der Verschönerung der beiden Löwen hatte die größte Bank der chinesischen Metropole den schwulen Künstler Michael Lam beauftragt.



Nicht überall in Hongkong kamen die Rainbow Lions jedoch gut an. Christlich-homophobe Organisationen sammelten bereits mehrere Tausend Unterschriften gegen die "widerliche Zurschaustellung" und "Beleidigung von Kunden und Aktionären" und drohten mit der Schließung ihrer Bankkonten. HSBC will die Aktion für LGBT-Akzeptanz jedoch wie geplant bis zum Ende des Monats fortsetzen. (mize)