Kommen mit dem Christkind





15.12.2016 Kommen mit dem Christkind: Für Anfänger empfehlen wir Baby-Jesus, während Maria und Josef schon eher etwas für Fortgeschrittene sind - die "Heilige Familie" gibt es jetzt auch als Dildo-Sammlung.



Ausgedacht hat sich die drei Lustbringer aus Keramik Héctor Valdivielso, Besitzer des Sexshops "Non Sit Peccatum" im spanischen Talavera de la Reina. Doch die drei kreativen Dildos in seinem Schaufenster sorgten im Ort nicht nur für Begeisterung: Unbekannte sprühten "Sünde" auf die Scheibe, andere versammelten sich vor dem Laden zu Protestgebeten gegen diese "Blasphemie".



Valdivielso startete daraufhin eine Onlineumfrage, ob er die heiligen Phalli besser entfernen sollte - doch 78,5 Prozent der Teilnehmer sprachen sich für einen Verbleib aus. Gut so. Für die perfekte Weihnachtskrippe fehlen allerdings noch XXL-Versionen mit Caspar, Melchior und Balthasar sowie Ochs und Esel als Buttplug. (mize)