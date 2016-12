>

Bild des Tages - 16.12.2016 In Bildern suchen: Trans* Mädchen inspiriert die Welt



16.12.2016 Trans* Mädchen inspiriert die Welt: Mit der sieben Jahre alten Avery Jackson schmückt zum ersten Mal ein trans* Mädchen das Cover des renommierten Wissenschaftsmagazins "National Geographic".



Die Januar-Ausgabe des Hefts, das weltweit in vierzig Sprachen und einer monatlichen Gesamtauflage von über sechs Millionen Exemplaren erscheint, steht unter dem Motto "Gender Revolution". Auf der Titelseite für die Abonnenten wird die Siebenjährige mit den Worten zitiert: "Das Beste daran, ein Mädchen zu sein, ist, dass ich jetzt nicht mehr so tun muss, als ob ich ein Junge bin."



Averys Mutter Den Jackson hatte bereits im vergangenen Jahr mit einem Youtube-Clip die Transition ihrer Tochter unterstützt:



Direktlink



Für das Schwerpunktheft, das ab Ende Dezember erhältlich sein wird, hat "National Geographic" insgesamt achtzig Familien mit trans* und queeren Jugendlichen auf vier Kontinenten besucht. Die Ausgabe für den Zeitschriftenhandel zeigt - bei identischem Inhalt mit der Aboausgabe - ein Gruppenfoto auf dem Cover. (cw)



Für das Schwerpunktheft, das ab Ende Dezember erhältlich sein wird, hat "National Geographic" insgesamt achtzig Familien mit trans* und queeren Jugendlichen auf vier Kontinenten besucht. Die Ausgabe für den Zeitschriftenhandel zeigt - bei identischem Inhalt mit der Aboausgabe - ein Gruppenfoto auf dem Cover. (cw) Kommentare: Kommentar schreiben | Noch keine Kommentare. Bild teilen: 26 31 Tags: national geographic, avery jackson, transmädchen Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite



Noch keine Kommentare. | Kommentar schreiben