20.12.2016 Der doppelte Josef ist zu schwul: Nach Protesten christlicher Fundamentalisten gegen den "blasphemischen Versuch, die Weihnachtsgeschichte umzuschreiben", hat ein Designer den Verkauf seines gleichgeschlechtlichen Christbaumschmucks eingestellt.



Die runden Anhänger, wahlweise mit zwei Josef- oder zwei Maria-Figuren und dem Jesus-Kind in der Krippe, bot Mark Thaler aus Kalifornien in seinem Onlineshop "Pride and More" auf Zazzle.com an - zum Stückpreis von 18 Dollar. "Diese Dekorationen sind ein verzweifelter und lächerlicher Versuch, so zu tun, als ob homosexuelle Beziehungen rein und heilig sind", schäumte daraufhin die Gruppe "Christian Concern".







"Es ist doch nur ein Bild", wunderte sich Thaler zunächst gegenüber der "Daily Mail" über die Proteste und meinte: "Die sollen sich auf sich selbst konzentrieren und sich nicht darum kümmern, was alle anderen tun." Mittlerweile hat der Künstler die doppelten Josefs und Marien allerdings ohne weitere Begründung aus seinem Shop entfernt.



Bei "Pride and More" nach wie vor erhältlich sind Anhänger, auf denen zwei schwarze Symbolmännchen mit roter Weihnachtsmütze Händchen halten. Obwohl sie viel hässlicher sind als die geklonten Regenbogenfamilien, hat sich noch niemand über diese Christbaum-Ornamente beschwert. (mize)