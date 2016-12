In Bildern suchen: Coming-out bei Overwatch



21.12.2016 Coming-out bei Overwatch: Mit einem Kuss in einem neuen Comic hat der US-Spieleentwickler Blizzard die Overwatch-Heldin Tracer als lesbisch geoutet - nur in Russland ist die Episode nicht zu sehen.



Der am Dienstag zu dem Computerspiel veröffentlichte Online-Comicstrip "Reflexionen" zeigt Tracer in einer romantischen Weihnachtsszene mit ihrer Lebenspartnerin Emily. Bereits im November hatte Blizzard ein Coming-out in seinem Phantasieuniversum angekündigt, die Figur allerdings noch nicht verraten.



Das Multiplayer-Game Overwatch erschien im Mai 2016 für Microsoft Windows, PlayStation 4 und Xbox One. Seitdem werden in regelmäßigen Zeitabständen neue Inhaltspatches veröffentlicht.



Anders als in den USA, Deutschland, Polen oder Korea ist der Coming-out-Comic auf der russischen Overwatch-Website nicht zu sehen. Verantwortlich ist Blizzard selbst - aus vorauseilendem Gehorsam vor dem landesweiten Gesetz gegen Homo-"Propaganda". In einem Hinweis des Unternehmens heißt es: "In Übereinstimmung mit dem russischen Gesetz können wir diese Comic-Geschichte nicht mit unseren Spielern auf dem Territorium der Russischen Föderation teilen." (mize) Kommentare: Kommentar schreiben | 1 Kommentar ansehen Bild teilen: 2 19 Tags: overwatch, blizzard entertainment, computerspiel, russland, traver Weiterlesen: Mehr Bilder | Startseite